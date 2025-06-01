Karate1'de Eray Şamdan, Grand Winner oldu!

Eray Şamdan "Grand Winner" ünvanının sahibi oldu

Türk sporculara protokol desteği

Uluslararası karate takviminin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate1 Premier Lig 2025 sezonunun final etabı, 30 Mayıs–1 Haziran tarihlerinde Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlendi.Moulay Abdellah Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 63 ülke ve Fas'tan 360 sporcu tatamiye çıktı. Paris, Hangzhou ve Kahire etaplarının ardından düzenlenen Rabat etabı, sezonun son ayağı olması ve "Grand Winners" ünvanlarının belirlendiği müsabakalara sahne olması nedeniyle büyük önem taşıdı.Turnuvayı yerinden takip eden Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turnuvada 9 milli sporcu ile temsil edildiğini belirterek, "Milli sporcularımız çok başarılı mücadeleler verdi. Beş sporcumuz finallere kaldı, bronz madalya mücadelesi verdi. Beşi de çeyrek final gördü. Üçü madalya aldı. Hepsini tebrik ediyorum, gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.Destici, bir sporcunun sakatlığı nedeniyle final karşılaşmasına katılamadığını aktararak, kendisine acil şifalar diledi.Turnuvada dikkati çeken başarı ise milli sporcu Eray Şamdan'dan geldi. Kendi kategorisinde sezon boyunca topladığı puanlarla "Grand Winner" ünvanına layık görülen Eray Şamdan, Rabat'taki finalde de madalya kazanarak yılın en başarılı sporcusu seçildi.Destici, "Eray Şamdan bugün bizi gururlandırdı. Hem madalya aldı hem de Grand Winner oldu. Bu ünvanı özel bir gala yemeğinde teslim alacak. Kendisini milletimiz ve federasyonumuz adına tebrik ediyorum." dedi.Eray Şamdan, turnuvadaki müsabakadan sonra kazandığı madalya ile protokol tribününe gelerek başarısını Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve federasyon yetkilileri ile paylaştı.Final müsabakalarını Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici ve Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Tufan protokol tribününden takip etti.Destici, Türk kafilesine verdiği destek dolayısıyla Büyükelçi Kılıç'a teşekkür ederek, "Devletimizin gücünü burada hissettik. Sayın büyükelçimiz ilk günden itibaren bizimleydi, otelde bizi ziyaret etti, müsabakalarda yanımızda oldu." diye konuştu.Destici, "Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah daha güzel, daha başarılı günler göreceğiz." dedi.Rabat etabının ardından sona eren Karate1 Premier Lig 2025 sezonunda sporcuların "Grand Winner" ünvanı için en az üç etaba katılmış olmaları gerekiyordu. Rabat ayağı, bu anlamda invan mücadelesi için belirleyici niteliğe sahipti.Türkiye Karate Federasyonu yetkilileri, 2025 sezonundaki başarıların gelecek yıllar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.