Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak

Bakü'deki lig müsabakalarında Türkiye'yi 20 sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak
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26 Ağustos 2022 23:10
Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı 2-4 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 8 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek.

Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan ve "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak.

Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Bozan

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Fatih Şen

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