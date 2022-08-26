Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak

Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı 2-4 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.



Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 8 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek.



Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan ve "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak.



Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle:



Kadınlar:



Ferdi Kata: Dilara Bozan



Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu



Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur



Kumite 61 kilo: Merve Çoban



Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy



Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol



Erkekler:



Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar



Kumite 60 kilo: Eray Şamdan



Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer



Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut



Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş



Kumite +84 kilo: Fatih Şen





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