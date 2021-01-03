Karagümrük'te Biglia sakatlandı

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor ile oynadığı maçta Biglia sakatlık geçirdi.

Haber; Sporx.com
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Karagümrük'te Biglia sakatlandı
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03 Ocak 2021 16:45
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşırken ev sahibi ekipte sakatlık yaşandı

Karagümrük'ün Arjantinli yıldızı Lucas Biglia, 34. dakikada sakatlık geçirdi. 34 yaşındaki Lucas Biglia yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.

Sezon başında AC Milan'dan transfer edilen Biglia, 14 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynarken, takımının hücuma çıkışlarında orta sahanın adeta beyni olmuştu

Oyuncunun durumu maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.



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