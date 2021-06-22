Karagümrük, Türk asıllı Baniya'yı transfer etti

Fatih Karagümrük, Türk asıllı İtalyan savunma oyuncusu Baniya'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, Türk asıllı Baniya'yı transfer etti
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22 Haziran 2021 21:11
 Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "22 yaşındaki Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya gelen ve annesi Türk olan Rayyan'ın Modena ve Verona'nın çeşitli yaş gruplarında oynadığı aktarıldı. 1.92 metre boyundaki defans oyuncusunun Mantova ve Renate takımlarında görev aldığı belirtildi. Son olarak Hellas Verona kadrosunda olan Rayyan Baniya'ya ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın imza attırdığı bildirildi.

Stres kırığı bulunan Rayyan Baniya'nın bu hafta ameliyat edileceği ve yaklaşık 3 ay sonra takıma katılacağı kaydedildi.

 

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