Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

TFF 2. Lig ekiplerinden Karagümrükspor, Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattığını duyrdu.''Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş olan ve İsveç Milli Takımı'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık "Kırmızı-Siyahlı" formamızın başarısı için ter dökecektir.Erkan Zengin, yöneticimiz Osman Hacıoğlu huzurunda sözleşmeyi imzaladı. Zengin: "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman Abi'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim." dedi.''Murat Hocaoğlu (Erokspor)Tarık Çetin (Karagümrük)OyuncularŞenol Can (Gaziantep)Bilal Aziz (Eskişehir)Benjamin Fuchs (Gümüşhane)Yiğit İncedemir (AdanaDemir)Gökay İravul (Samsun)Turgut Doğan Şahin (Rize)Erkan Zengin (Eskişehir)Mehmet Batdal (Osmanlı)Ramazan Civelek (Fenerbahçe)Sanharib MalkiSelçuk AlibazÇağatay KaderYoussef Yeşilmen