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Karagümrük, Erkan Zengin bombasını patlattı!

Türkiye'de Eskişehirspor, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta forma giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin, Karagümspor'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com
Karagümrük, Erkan Zengin bombasını patlattı!
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01 Ağustos 2018 16:13
TFF 2. Lig ekiplerinden Karagümrükspor, Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattığını duyrdu. 

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; 

''Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş olan ve İsveç Milli Takımı'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık "Kırmızı-Siyahlı" formamızın başarısı için ter dökecektir.

Erkan Zengin, yöneticimiz Osman Hacıoğlu huzurunda sözleşmeyi imzaladı. Zengin: "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman Abi'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim." dedi.''

TRANSFERLER;
Murat Hocaoğlu (Erokspor)
Tarık Çetin (Karagümrük)
Oyuncular
Şenol Can (Gaziantep)
Bilal Aziz (Eskişehir)
Benjamin Fuchs (Gümüşhane)
Yiğit İncedemir (AdanaDemir)
Gökay İravul (Samsun)
Turgut Doğan Şahin (Rize)
Erkan Zengin (Eskişehir)
Mehmet Batdal (Osmanlı)
Ramazan Civelek (Fenerbahçe)
Sanharib Malki
Selçuk Alibaz
Çağatay Kader
Youssef Yeşilmen

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