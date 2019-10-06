Karadeniz derbisinde son sözü Nwakaeme söyledi

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BAŞAKŞEHİR DEPLASMANDA KAZANDI

Uğurcan Çakır'ın kullandığı uzun vuruşta Sörloth topu kafayla indirdi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme yakın köşeye yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Çaykur Rizespor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1 kazandı. Çaykur Rizespor, 23. dakikada Dario Melnjak'ın golüyle öne geçerken bu gole 73'te Alexander Sörloth yanıt verdi. 90. dakikada Nwakaeme skoru belirledi.Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 8 puanda kalırken, Trabzonspor ise 12 puana yükseldi. Rizespor'un 3 puan hasreti 5 maça çıkarken, Trabzonspor bu sezon ilk kez üst üste ikinci kez kazandı ve galibiyet serisi yakaladı. Bordo mavililer ayrıca bu sezonki ilk deplasman galibiyetine ulaştı.Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep Futbol'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep Futbol ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.Maça hızlı giren Trabzonspor 6. dakikada Nwakaeme ile gole yaklaştı. Trabzonspor sağ kanattan organize bir şekilde geldi. Sörloth'un içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nwakaeme şutunu attı ama kaleci Gökhan sağına iyi uzandı ve gole fırsat vermedi. 9. dakikada ise Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda top kavis aldı ve arka direğe açıldı ancak kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek Çaykur Rizesporlu futbolcuların topu boş kaleye göndermesine izin vermedi.Rizespor 23. dakikada Melnjak ile öne geçti. Ceza yayının hemen gerisinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Melnjak sol tarafından döndü ve sağ ayağıyla şutunu atarak harika bir gole imza attı.Trabzonspor'da sol bek Novak 31. dakikada sakatlık yaşadı. Çek sol bekin yerine Doğan Erdoğan girdi. Filip Novak'ın sakatlanmasının ardından Kamil Ahmet sol bek pozisyonuna geçti.39. dakikada Hosseini'nin hatasıyla topla buluşup sağ taraftan ceza sahasına giren Samudio çaprazdan kaleyi düşündü ancak top uzak köşede yandan dışarı gitti.Uzatmalarda ise sağ taraftan organize gelişen atakta pas bir kez daha uzak taraftaki Nwakaeme'ye geldi. Nijeryalı yıldızın uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çelmeyi başardı.İkinci devrenin başında değişiklik olmazken 49'da ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sosa hemen gerideki Abdulkadir Parmak'ı topla buluşturdu. Abdulkadir'in müsait durumda yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.56'da ise Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Çaykur Rizesporlu futbolculardan kafa vuruşu geldi ama kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak harika bir kurtarışa imza attı. Zemindeki direnaj sistemine rağmen yoğun yağış sahanın oldukça ağırlaşmasına sebep oldu. Sahanın bazı bölgelerinde oluşan su birikintileri iki takımın futbolcularına da zaman zaman zor anlar yaşattıDakiakalar 62'ü gösterdiğinde Trabzonspor'da İranlı stoper Hosseini oyundan alındı. Kalan dakikalarda İngiliz golcü Daniel Sturridge görev aldı. Trabzonspor'da son değişikliğinin ardından savunmanın merkezinde Hüseyin Türkmen'in partneri Doğan Erdoğan oldu.70. dakikada Trabzonspor savunmasının bıraktığı boşluğu Samudio değerlendirdi. Sağ taraftan topu süratle rakip ceza sahasına taşıyan Samudio arka direkteki Oğulcan'ı düşündü ancak Pereira son anda araya girerek rakibine gol vuruşu yapma şansı tanımadı. Rizespor penaltı beklerken hakem ise devam kararı verdi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Sturridge'in sağ kanattan ayağının içiyle yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Sturridge 86'da direği geçemedi. Kaleye çok uzak bir mesafede topla buluşan Sturridge sol ayağıyla etkili bir vuruş yaptı ama top üst direğe çarpıp oyun alanını terketti.Son bölümde rakip kaleye yüklenen Trabzonspor'da sahneye Nwakaeme çıktı.6. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un yerden ortasında, penaltı noktasında Nwakaeme'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.23. dakikada Abdullah Durak'ın ara pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.40. dakikada defansın arkasına sarkan Samudio'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.45+2. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasında Nwakaeme'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.50. dakikada Pereira'nın ceza yayı sağ çaprazı üzerine pasında, Abdulkadir Parmak'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.57. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak filelere gitmekte olan topu direk dibinden çeldi.61. dakikada Boldrin'in kendi yarı sahasından pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın yaklaşık 40 metre topu sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı.73. dakikada Sturridge'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 1-1.81. dakikada Chatziisaias'ın sağdan penaltı noktasına pasında Oğulcan Çağlayan'ın bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.86. dakikada Sturridge'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, direğin üstüne çarpan top auta gitti.90. dakikada deplasman ekibi 2-1 öne geçti. Kaleci Uğurcan Çakır'ın ceza yayı üzerine uzun gönderdiği topu Sörloth kafa ile ceza sahası içindeki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.Çaykur DidiHüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem BayıkGökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Abdullah Durak, Diomande (Dk. 83 Vetrih), Boldrin (Dk. 79 Sasse), Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 Scepovic), SamudioUğurcan Çakır, Pereira, Hosseini (Dk. 63 Sturridge), Hüseyin Türkmen, Novak (Dk. 31 Doğan Erdoğan), Obi Mikel, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme (Dk. 90+1 Campi), SörlothDk. 23 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 73 Sörloth, Dk. 90 Nwakaeme (Trabzonspor)Dk. 6 Obi Mikel, Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Dk. 14 Chatziisaias, Dk. 33 Diomande, Dk. 6