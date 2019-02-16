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Kante'den transfer kararı! PSG, Barcelona ve Real Madrid...

Chelsea'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante'nin gelecek sezondan itibaren Real Madrid ya da Barcelona'da oynayacağı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kante'den transfer kararı! PSG, Barcelona ve Real Madrid...
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16 Şubat 2019 03:37
Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Paris Saint-Germain'in ilgisine olumsuz yanıt verdi.

Fransa basınında yer alan habere göre; Kante, Paris Saint-Germain için Chelsea'den ayrılmayı istemiyor. Fransız futbolcunun, PSG'yi reddettiği belirtildi.

Kante'nin La Liga ekipleri Barcelona ve Real Madrid'den teklif beklediği, sezon sonunda kulübü Chelsea'den ayrılmak için izin isteyeceği kaydedildi.

Chelsea ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 34 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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