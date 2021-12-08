Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na boykot

Kanada, Pekin Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na boykot
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08 Aralık 2021 22:17
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini bildirdi.

Kanada Başbakanı Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa'da basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada'nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.

Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını kaydetti.

ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı.


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