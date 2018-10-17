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Kadro dışı kalan Volkan Demirel hız kesmiyor!

Kadro dışı kaldıktan sonra günlerdir evinden çıkmayan emektar oyuncu Volkan Demirel kulübün kendisine önerdiği idman programı dahilinde çalışmalarına yardımcı hocayla Dereağzı'nda sürdürüyor.

Kaynak: Sözcü
Kadro dışı kalan Volkan Demirel hız kesmiyor!
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17 Ekim 2018 12:36
Kadro dışı kalmasına rağmen profesyonelliğinden ödün vermeyen Volkan, kaleci antrenörü Alper Birlik'le Dereağzı'nda çalışıyor.

Hırsılı bir şekilde yarın oynayacak gibi idman yapan Volkan'a antrenör Alper Birlik de teşekkür etti.

Kulübün Volkan'a çalıştırıcı vermediği haberleri de gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Volkan'ın A takım gibi 3 gün izin yaptığı ve hafta başından beri kaleci antrenörü Alper Birlik'le çalışmalarını sürdürüğü kaydedildi.

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