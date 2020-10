Kadınlar yarı maraton tüm zamanlar Türkiye listesi güncellendi

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda kadınlarda elde edilen altıncılığa önemli katkı veren milli atletler Yasemin Can ile Fatma Demir, tüm zamanlar Türkiye listesindeki yerlerini geliştirdi.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Gdynia kentinde 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda kadınlarda takım hakinde altıncı olan Türkiye, önemli bir başarı yakaladı.



Bu başarıyı yakalayan takım üyelerinden milli atlet Yasemin Can, 1.06.20'lik derecesi ile 10 yıllık Türkiye rekorunu yenilerken, Fatma Demir de derecesini geliştirip 1.12.57 ile tüm zamanlar listesinde 11. sıraya çıktı.



Bu sezon yarı maraton derecesini 4 dakika 10 saniye geliştiren 24 yaşındaki Fatma Demir, kadınlarda 73 dakikanın altında yarı maraton koşabilen Türk atletler arasına girdi.



Tüm zamanlar listesinde dördüncü sırada bulunan Esma Aydemir ise 2017'den bu yana en iyi, kariyerinin de en iyi üçüncü derecesini koşarak müsabakayı noktaladı.



Türkiye atletizm tarihinde kadınlar yarı maraton disiplininde güncel en iyi 15 derece sıralaması ve sezonlar şu şekilde:



Yasemin Can "1.06.20" (2020)



Elvan Abeylegesse "1.07.07" (2010)



Sultan Haydar "1.10.02" (2011)



Bahar Doğan "1.10.20" (2009)



Esma Aydemir "1.11.49" (2016)



Mehtap Sızmaz "1.11.57" (2009)



Meryem Erdoğan "1.12.27" (2016)



Türkan Erişmiş "1.12.32" (2009)



Büşra Nur Koku "1.12.32" (2018)



Ümmü Kiraz "1.12.50" (2011)



Fatma Demir "1.12.57 " (2020)



Sevilay Eytemiş "1.13.00" (2020)



Senem Çağlan "1.13.27" (2013)



Şeyma Yıldız "1.13.28 " (2018)



Fadime Suna-Çelik "1.13.30 " (2020)