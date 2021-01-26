Kadıköy golcüsü Mbwana Samatta

Mbwana Samatta, Fenerbahçe formasıyla 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsmıştı.28 yaşındaki oyuncu, 4. haftadaki o maçın ardından aylarca gol sevinci yaşayamadı. Suskunluğunu 18 Ocak'taki Ankaragücü maçında bozan Samatta, dün bir kez daha sahneye çıktı.Yıldız futbolcu, Thiam'ın 'al da at' pasında topu boş filelere göndererek ligde 4. kez gol sevinci yaşadı. Samatta'nın tüm golleri, Kadıköy'de geldi. Tanzanyalı, kupadaki tek sayısını da yine iç sahadaki Kasımpaşa mücadelesinde kaydetti. Mbwana Samatta'nın ligde attığı 4 golün 2'sinde ise asisti yapan isim Mame Thiam oldu.