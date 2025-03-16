Kadıköy'de kırmızı kart!

Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Samsunsporlu futbolcu, ilk sarı kartını 4. dakikada Skriniar'ı ittiği gerekçesiyle görmüştü.
Pozisyonun ardından itirazları nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Samsunspor'da oyundan çıkan Zeki Yavru da sarı kart gördü.
Samsunsporlu futbolcu, ilk sarı kartını 4. dakikada Skriniar'ı ittiği gerekçesiyle görmüştü.
Pozisyonun ardından itirazları nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Samsunspor'da oyundan çıkan Zeki Yavru da sarı kart gördü.