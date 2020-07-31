Kaan Ayhan, İtalya'ya transfer oluyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile anlaştığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com
Kaan Ayhan, İtalya'ya transfer oluyor
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31 Temmuz 2020 21:18
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Serie A ekiplerinden Sassuolo ile büyük ölçüde anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre sözleşmesindeki 2.5 milyon euroluk çıkış maddesinin son gününde taliplerle görüşmeler yapan milli oyuncu, Sassuolo'da karar kıldı.

Kaan Ayhan'ın 2.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödemek için Maicon'dan gelecek parayı bekleyen Galatasaray'ın, araya bayram girmesi nedeniyle ödemeyi alamadığı ve fırsatın kaçtığı bildirildi.

SASSUOLO TÜRK SEVİYOR

Önce Merih Demiral'ı alan ve oyuncuyu Juventus'a gönderen Sassuolo'nun kadrosunda bir diğer milli oyuncu Mert Müldür de yer alıyor.

BAŞKAN "BİZ SATMAYIZ" DEMİŞTİ

Fortuna Düsseldorf Başkanı Röttgermann, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman transferiyle ilgili gün içinde, "Herhangi bir oyuncumuzu göndermek zorunda değiliz. Pandeminin getirdiği belirsizlikler nedeniyle, hiçbir kulüp sözleşmelerde belirtilen paraları yatırmaya hazır değil. Bu yüzden bu isimlerin Düsseldorf'ta kalması daha muhtemel." demişti.



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