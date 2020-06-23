Juventus'un son kurbanı Bologna!

Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Bologna'ya konuk oldu.



Renato Dall'Ara'da oynanan karşılaşmayı Juventus 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmanın 23. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltı golüyle takımının öne geçirdi. 36. dakikada ise Dybala'nın golüyle fark ikiye çıktı ve ilk yarı Juventus'un iki farklı üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıda skoru korumayı başaran Juventus sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligdeki liderliğini devam ettirdi. Öte yandan 90+1. dakikada Juventus'tan Danilo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Öte yandan Cristiano Ronaldo Serie A'da 23. maçında 22. golüne ulaştı.



Bu sonucun ardından Juventus 66 puana yükseldi. Bologna ise 34 puanda kaldı.



