Juventus 3 maç sonra kazandı!

Serie A 8. hafta maçında Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı.



Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Filip Kostic, 59. dakikada Dusan Vlahovic ve 62. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.



Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Juve, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı. Bologna ise üst üste ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı.



Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 13'e çıkardı. Bologna ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Bologna ise Sampdoria'yı konuk edecek.





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