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Jugen Klopp: "Emniyet kemerlerinizi bağlayın"

Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve ilginç açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jugen Klopp: 'Emniyet kemerlerinizi bağlayın'
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09 Şubat 2019 03:08
Premier Lig'de Manchester City ile kıran kırana şampiyonluk yarışını veren Liverpool'da menajer Jurgen Klopp, son güne kadar savaşacaklarını söyledi.

"SIKI BİR YARIŞ OLACAK"

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Klopp, "Gerçekten çok zor bir yarış olacağını biliyordum ve şu an öyle oluyor. Bu sezon hiçbir zaman garanti olmadı. Şampiyon olmak istiyorsan, son güne kadar savaşmalısın. Bu yarışta bulunmak çok olumlu ve büyük bir başarı. Son güne kadar sıkı bir şampiyonluk yarışı olacak. Kemerlerinizi bağlayın" dedi.

"KÖR DEĞİLİZ, SORUNLARI GÖRÜYORUZ"

Jurgen Klopp sözlerini "Son maçlarda performansımız istediğimiz gibi değildi. Bunu değiştirmeliyiz. Kör değiliz ve sorunları görüyoruz. Ancak insanların abarttığı kadar büyük sorunlar yok." ifadeleriyle tamamladı.

Premier Lig'de Manchester City, maç fazlasıyla Liverpool ile puanları eşitledi ve liderlik koltuğuna oturdu.

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