Jugen Klopp: 'Emniyet kemerlerinizi bağlayın'

Premier Lig'deile kıran kırana şampiyonluk yarışını verenmenajer, son güne kadar savaşacaklarını söyledi.Şampiyonluk yarışını değerlendiren Klopp, "Gerçekten çok zor bir yarış olacağını biliyordum ve şu an öyle oluyor. Bu sezon hiçbir zaman garanti olmadı. Şampiyon olmak istiyorsan, son güne kadar savaşmalısın. Bu yarışta bulunmak çok olumlu ve büyük bir başarı. Son güne kadar sıkı bir şampiyonluk yarışı olacak. Kemerlerinizi bağlayın" dedi.Jurgen Klopp sözlerini "Son maçlarda performansımız istediğimiz gibi değildi. Bunu değiştirmeliyiz. Kör değiliz ve sorunları görüyoruz. Ancak insanların abarttığı kadar büyük sorunlar yok." ifadeleriyle tamamladı.Premier Lig'de Manchester City, maç fazlasıyla Liverpool ile puanları eşitledi ve liderlik koltuğuna oturdu.