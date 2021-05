Jose Sosa: 'Şampiyonluk ümidi var'

Fenerbahçe'de Jose Sosa, BB Erzurumspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.



Kendi performansından çok kazanmaya odaklandıklarını söyleyen Sosa, "Önemli olan benim performansımdan daha çok takımın performansının öne çıkması." derken, şampiyonluk umudunun sürdüğünü belirtti ve, "Antrenörümüz çok açık ve net, her maça final gözüyle bakıyoruz. Her seferinde daha iyi olmamız, hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Her maça tek tek bakıyoruz, sonuna kadar ümidimizi devam ettireceğiz, eminim." dedi.