Jose Mourinho'nun Merih Demiral talebi

İtalya Ligi takımlarından Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, Merih Demiral'in transferini talep etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jose Mourinho'nun Merih Demiral talebi
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25 Haziran 2021 01:36
İtalya Ligi takımlarından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, milli futbolcumuz Merih Demiral'in transferini istedi.

Chris Smalling'i gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Jose Mourinho, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın transfer edilmesini istedi.

Juventus'un Merih Demiral için 40 milyon euro istediği İtalyan basınında yer alırken, milli futbolcunun menajerinin Torino ekibiyle ayrılık için görüştüğü öne sürüldü.

Önümüzdeki günlerde Romalı yetkililerin, Juventus ile Merih Demiral'in transferi için görüşeceği vurgulandı.


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