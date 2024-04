Jose Mourinho: 'Bana güvenselerdi sürem uzardı'

Jose Mourinho, Old Trafford'daki ilk sezonunda Carabao Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazandı ve bir sonraki sezon Premier Lig'i ikinci sırada tamamladı.



Ancak eski United CEO'su Ed Woodward ile zorlu bir çalışma ilişkisine katlandığını açıklayan Portekizli, kötü sonuçların ardından Aralık 2018'de görevden alındı.



"BU DÜZEYDE DESTEĞİM YOKTU"



Ed Woodward ile kişisel bir problemi olmadığını söyleyen Jose Mourinho, "Ed Woodward'la ilişkim iyiydi; kişisel açıdan da iyiydi. Fakat profesyonel açıdan bakıldığında en iyisi değildi." ifadelerini kullandı.



Şu anki teknik direktör Erik ten Hag kadar desteği olmadığını söyleyen Mourinho şu sözlerle devam etti:



"Ben kimsem oyum. Ben bir futbol adamıyım. Ed farklı bir geçmişe sahip ve Ten Hag'ın Manchester United'da geçirdiği dönemde benim sahip olmadığım bir şey var. O seviyede bir desteğim yoktu. O düzeyde bir güvenim yoktu. Ben de üzgün ayrıldım çünkü sürecin başında olduğumu hissettim. güvenirlerse ve deneyimlerime inanırlarsa her şeyin farklı olabileceğini hissettim."



"5-6 YIL ÖNCE İSTEMEDİKLERİM HALA ORADA"



Manchester United'daki döneminde istemediği bazı oyuncuların hala orada olduğunu söyleyen Jose Mourinho şu sözlerle cümlelerini noktladı:



"Beş ya da altı yıl önce istemediğim birkaç oyuncu hala orada. Belirli bir boyuttaki bir kulüp için en iyi profesyonel profil olmadığını düşündüğüm profili biraz temsil ettiklerini düşünüyorum. Ama ben orada işimi yaptım. Zaman her zaman doğruyu söylerim. Manchester United'ın başarılı olmasını isterim."





