Jorge Jesus'tan milli yıldızlara ekstra izin

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, milli takımlarına giden oyunculara ekstra izin verme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan milli yıldızlara ekstra izin
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20 Kasım 2022 11:50
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus futbolcularına 25 Kasım'a kadar izin verdi.

Türk Milli Takımı forması ile İskoçya ve Çekya maçlarının aday kadrosuna çağrılan Altay, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Arda ve Emre Mor bu nedenle takıma 25 Kasım yerine 3 gün sonra katılacak.

Ekvator ve Belçika formalarını giyen Valencia ve Batshuayi de ülkelerinin turnuvadaki durumlarına göre tatil yapıp, ardından takıma katılacaklar.

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