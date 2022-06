Jorge Jesus: 'Kupalar kaldıracağız!'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un imza töreni gerçekleştirildi. Basın toplantısında kulüp başkanı Ali Koç da yer aldı.



ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI



"Bizi izleyen tüm taraftarlarımıza, basın mensuplarına, yöneticilerimize, herkese hoş geldiniz diyorum. Burada önemli bir imza töreni için bulunuyoruz. Ben çok az konuşacağım. Hocamız konuşmalı. Zor bir karar benim için, bizim için. Ancak; bu karar Nisan ya da Mayıs ayında alınan bir karar olmadı. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail Kartal ile başarılı olsak da sezonu 2. sırada bitirmemiz hedeften uzak kaldığımız anlamında. İsmail Hoca'ya teşekkür ederim. Ama asıl teşekkürü kongre üyelerinin önünde yapacağız."



"ALTERNATİFLERDEN BİRİYLE KARTAL ÇALIŞACAKTI"



"Geldiğimiz nokta itibarıyla imkanlarımızın el verdiği çerçevede dünya çapında kendini kanıtlamış hoca hedefimizi açık açık paylaşmıştık. İsmail Kartal ile konuşmuştuk. Bu konuyu ifade etmiştim. Alternatiflerden biriyle hocamız Kartal çalışacaktı. O da önemliydi.



Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra Jesus ile konuştuk. Kendisi o dönem futbol dahi konuşmak istemiyordu."



"BİR TÜRK TAKIMININ GETİREBİLECEĞİ EN ÜST DÜZEY HOCA"



"Diğer aday olgunlaşıyordu. Ama futbol bu. Her şey değişebiliyor. Daha sonra Jesus ile görüşmelerimiz arttı. Sıklaştırdık. Mayıs ayının başlarına doğru daha somutlaşmaya başladı. Meğerse hocamız Slavia Prag maçından itiberen takımı incelemeye başlamış. Tabii biz bunlardan çok sonra haberdar olduk. Kimyamız uyuşuyor. Fenerbahçe'nin tarihi, büyüklüğü, tekrar şampiyon olma ve tarih yazma düşüncesi hocamızın ilgisini çekiyor. Dünya çapında, bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocanı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada huzurunuzda olmaktan son derece mutlu ve memnunuz. İnşallah gelecek sezon her kulvarda başarılı olacağız. Diğer takımlarla ilgili daha sonra açıklamalarımız olacak."



"HOCAMIZ BEKLENTİLERİMİZİ BİLİYOR"



"Hocamızın istatistiklerini konuşmaya gerek yok. Ama her zaman 2 puan averajının üstünde olduğu görülüyor. Hocamız, bizim beklentimizi, hedeflerimizi biliyor ve tanıyor. Bu işimizi kolaylaştırdı. Çok fazla talibi vardı. Kendisi bize hiç renk vermedi. Bütün fırsatları inceledikten sonra ülkemizin 100. yılında Fenerbahçe'yi çalıştırmaya karar verdi."



"HOCAMIZ BİZE ÖDEVLERİ VERDİ"



"Kendisi 3 gündür burada. Stadı, tesisleri gezdi. Çok önemli geri dönüşler yaptı. Fenerbahçe'nin imkanlarını beğendi. Samandıra, otobüs, duvarlarda olması gereken şeyler. Makinelerin konumundan tutun, duvardaki fotoğraflara kadar pek çok konuda bize ev ödevlerini verdi. İnşallah biz de geri kalanlarını tamamlamayı arzu ediyoruz."



"HER YERDE 1 YIL İLE BAŞLAMIŞ"



"Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Sebebini kendi anlatır ama her yerde öyle başlamış. Biz onu o da bizi tanıyacak. Fenerbahçe'deki duygu ve hisleri güçlenecektir."



"HER BÖLGE İÇİN ALTERNATİFLİ TRANSFER LİSTESİ"



"Önümüzdeki yılın planıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamız eksik bölgeleri tespit etti. Her bir bölge için 5'er alternatif var. Bu isimlerin hiçbiri basında yok. Ayrıca bu isimler ulaşılabilir ve mali durumumuza uygun oyuncular. Sizler sayesinde çıkan isimlerin hiçbiri yok."



"HOCAYLA KİMYAMIZ UYUŞTU"



"Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Hocayla kimyamız uyuştu ama taraftarlarımızın sosyal medyadan yaptığı organik bir organizasyon var. Hocanın karar vermesinde etken oldu. Biz, taraftarlarımızın önünde imza atıp atmama konusunu istişare ettik. Şahsen tarzım değil ama çok düşündük. Buraya kadar gelip büyük şovlarla imza atan oyuncuların başarılı olmadıklarını kafamızda not ettik. Ben de totem ve uğura inanan biriyim. Ayrıca stadın bir kısmı inşaat halinde. Bu yüzden böyle yapmaya karar verdik. Taraftarlarımızın anlayışla karşılamasını bekliyorum. Hocamız ilk idmanı taraftara açık yapmak istiyoruz. İfade etmiş olayım. Çok daha büyük, şov seviyesinde etkinlik yapabilirdik. İnsanları taraftarları yormayacak, polisleri meşgul etmeyecek şekilde yaptık. Esas coşku sahada olacak."



"JESUS OLMAYACAK GİBİ DURUYORDU"



"Ümitsizliğe düşecek bir durum yoktu. İlk başta vardı. Bir sürü kişiyle konuştuk. İsmail Kartal'ın performansını gördük. Eğer üst düzey bir hoca getiremezsek B planımız İsmail Hoca'ydı. Müthiş bir performans sergiledi hocamız. Sayın Jesus ile olmayacak gibi görünüyordu, diğer taraftla (Löw) olacak gibi gidiyordu. Tam tersi oldu. Önemli olan sahadaki sonuçlar tabii. Hocamız, camianın büyüklüğü, tarihçesi ve tutkulu taraftarlarından etkilendi. Hayatta insansanız en güzel şeylerden biri de istenmektir. Taraftarlarımız öyle çok istediler ki. Hocamız fırsatı değerlendirmek istedi. Birbirimizi tanıdık ve işi bu noktaya getirdik."



"MALTEPE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"



"Maltepe'deki tesislerle ilgili geniş bir açıklama yapacağız. Bu olay da hocamızın gelişi gibi tarihi bir olaydır. Türkiye'nin parmakla göstereceği bir akademi yapacağız demiştik. Çok şükür işler bir noktaya geldi."



"EN SIK OYNAYAN 13-14 OYUNCU TUTULACAK"



"Sayın Jesus'un tercihi vardı. En sık oynayan 13-14 kişinin öyle veya böyle takımda tutulması düşüncesi vardı. Kadroyu derinleştirmek için de 4-5 transfer istemesi durumu vardı. Bu da bizi mutlu etti."



CRESPO, KIM MIN-JAE VE DIEGO ROSSI



"Crespo, Kim ve Rossi'ye ilgi yüksek. 'Bunları nereden buldunuz?' demişlerdi. Vitor Pereira'nın bize önerdiği isimlerdi. Kim'i tutmak zor diye her zaman söylemiştim. Hafif sakatlığı vardı, Kore'de koşmaya başladı. Dünya çapında bir oyuncu. Bu tarz oyuncular çok fazla yok. Tam savaşçı bir oyuncu. Gelen teklifler var ama inşallah teklifleri değerlendirmek zorunda kalmayız. Hocamız da kalmalarını istiyor. 'Astronomik bir teklif gelir ve değerlendirirseniz bunu anlarım. Yerlerini doldururuz' dedi.



Hocamızın transfer listesi çok enteresan. Yeni Crespolar, Rossiler kazandırabileceğiz."



"FFP KONUSUNDA İYİ NOKTADAYIZ"



"UEFA FFP konusunda tahmin ettiğimizden daha iyi bir noktadayız! Bu sene manevra alanımız çok daha geniş olacak."



"TÜRK FUTBOLU ÇOK DAHA KÖTÜ DURUMDA"



"Sizlerin hop oturup hop kalkmanız lazım. Türk futbolu çok daha kötü durumda. Önümüzü göremiyoruz. Burada ekonomik tarafı hocamızı ürkütmeden keseyim. Devamı yarın diyelim."



"HOCA YURT DIŞI KAMPI İSTEMEDİ"



"Hocamız yurt dışı kampı istemiyor. Samandıra ile Topuk Yaylası arasında süreci geçireceğiz."



JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI



"Herkese iyi günler. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buradaki beklentileri de biliyordum. Buraya gelmemdeki etkenlerden biri başkanımızın beni istemesi, taraftarlarımızın istemesi. Benim, oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını istila ettiler. Maddi sebeplerden gelmedim. İsteyen başka takımlar da vardı. Ben tutkulu bir takımda çalışmak istemiştim. Tüm tutkumla buradayım. Taraftarlarımız gibi tutkuyla Fenerbahçe'ye bağlıyım. Umarım beklentileri karşılarım.



Burada başarılı olmak için her imkana sahibiz. O yüzden bu sene şampiyon olmak istiyoruz."



"FENERBAHÇE MAÇLARI HAFIZAMDA"



"Benfica, yıllar önce Fenerbahçe maçında şanslı mıydı? Penaltılar..."



Jesus: O seneki Fenerbahçe çok kuvvetliydi. Ama futbolda şans da lazım. Şans bizim için belirleyici oldu. Fenerbahçe maçları hafızamda yer ediniyor.



"SİSTEM MAÇA GÖRE DEĞİŞİR!"



"Oyun hakkında, futbol hakkında sorular sorulması iyidir. Her hocanın A ve B planı olması lazım. Futbolda temel şey sistem. Ama başka önemli faktörler var. Örneğin; oyuncularımız çok önemli. Ben 4-4-2 sistemiyle oynadım. Maça ve rakibe göre sistem değişebilir."



"KIM MIN-JAE ve ARDA GÜLER"



"Yaklaşık 2.5 aydır takımın maçlarını izliyorum. Kim, herkesin isteyebileceği bir oyuncu. Tüm Avrupa kulüplerinde oynayabilir. Arda da çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Gençlere dikkat etmek gerekiyor. Daha iyi olacak. Taktiksel açıdan da gelişip takımımıza yardım edeceğine inanıyorum."



"BAŞKANIN İSTEĞİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"



"Benim buraya gelmemde belirleyici olan insanlar var. Başkanımız ilk günden beri beni istediğini gösterdi. Bu gerçekten çok önemliydi. Aramızdaki bağı da kolaylaştırdı. Portekiz'e birkaç kez geldi. Ne istediğini bilen insanları severim. Çok etkileyici oldu. Taraftarlarımızın yazdıkları da belirleyici oldu."



"MESUT ÖZİL KARARINA DEVAM EDECEĞİM"



"Mesut Özil ile ilgili fikri nedir?"



Jorge Jesus: "Futbolda tabii ki geçmişteki başarılar önemlidir. Referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynen devam edeceğim.



Burada önemli olan Jorge Jesus ya da Mesut Özil değil. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla oynayacağım."



TRANSFER LİSTESİNDEKİ İSİMLER



"Tabii ki takımın içindeki durumu biliyorum. Maddi durumdan bahsediyorum. Alınacak oyuncular Türkiye'de tanınmıyor olabilir. Kadro devrimi yapmayacağız. Kadroda denge sağlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu transferi yapacağız, uğraşacağız. Kadro planlaması konusunda çok fazla toplantı yaptık. Elimizden geleni yapacağız.



Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ofansif açıdan daha fazla yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamak gerekiyor. Ön bölgede oynayabilecek, göze hoş gelecek futbolculara da odaklanacağız."



JORGE JESUS'UN MAAŞI



Ali Koç: "Mesut Özil geldiğinde de maaşıyla ilgili benzer tartışmalar yapıldı. Arsenal'de o kadar alıyor, buraya gelmez demişlerdi. Aynı şeyi Jesus için de söyleyebilirim. Cevap vermeyi gereksiz buluyorum"



"İŞLER YOLUNDA GİDERSE SÖZLEŞMEYİ UZATIRIZ"



"Belirttiğim gibi; Fenerbahçe'nin şartları en iyi seviyede. Büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Bahanemiz yok. Kontrat konusunda bu benim için yeni değil. 1 yıllık imza atarım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz. Portekiz dışında çalıştığımda her zaman bunu yaptım."



"TÜRKİYE'DE BÜYÜK HAKEMLER VAR"



"Hakemler konusuna gelince... Aslında tutkulu taraftarların olduğu yerde bir problemdir. Türkiye'de kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğiniz gibi olmadığında hakemleri suçlamamak gerekiyor. Buna dikkat ediyorum."



"OYUNCULARI TUTMAK, ÖN ELEMELER İÇİN AVANTAJ OLUR"



"İçinde bulunduğumuz durum hiçbir takım için kolay değil. Türkiye Milli Takımı da maçlar oynayacak. Bizim takımda başka milli takımlarda oynayan isimler var. 5 haftamız var. Şampiyonlar Ligi eleme maçları zorlu oluyor. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Başkanımızın da dediği gibi mevcut kadrodaki en iyi oyuncuları tutmayı becerebilirsek bir avantaj olacaktır. Hem antrenman hem de çok fazla maç yapmak istiyoruz. Milli takımlardan oyuncular döndüğünde 6-7 tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz."



"HOCAYA NASIL BAĞIRSINLAR?"



Ali Koç: "Suudi Arabistan'da "I love you Jesus", Brezilya'da 'Mister' diye bağırıyorlarmış. Oğlum da 'Hocaya nasıl bağıracağız?' diye sordu. Hocaya soralım."



Jorge Jesus: "Ben buraya galibiyetler almaya geldim. O yüzden 'Fenerbahçe'nin galibiyetleriydi' diyebilirler."



"ALEX DE SOUZA BENİM İYİ ARKADAŞIM"



- Alex de Souza ilk tebrik edenlerden biriydi. Alex ile hiçbir görüşmesi oldu mu? Kendisinden bilgiler aldı mı? Taraftar hakkında ne düşünüyor?



Jorge Jesus: "Alex'in bu kulüpte büyük bir tarihi ve geçmişi var. O bir idol. Alex, Brezilya'daki iyi arkadaşlarımdan biri. Onunla konuştum. Kulüp efsanelerini hatırlamamız gerekiyor.



Taraftarlarımızın buraya gelmemde etkisi büyük. Sosyal medyadan beni ne kadar istediklerini gösterdiler. 9 yıl önce de burada atmosferi gördüm. Takımları büyük yapan şey taraftarlar ve kazandığı kupalardır. Taraftarlarımız büyük takım taraftarı. Bizim yapmamız gereken şey de kupayla bunu taçlandırmak."



"BENİM TAKIMLARIM ÇOK GOL ATARLAR"



"Her antrenörün kendi oyun yöntemi vardır. Bugün teknik adamların da yaratıcı olması gerekiyor. Ben de ofansif oyuna çok önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atarlar. Galip gelmek önemlidir ama tek önemli şey değildir. Taraftarlara da güzel bir futbol izletmek gerekiyor. Benim fikrim bu.



Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler. Bu konuya yaklaşımım böyle."



"OYUNCULAR SADECE OYUNCU DEĞİLDİR!"



"Öncelikle antrenör oyuncularını birer kişi olarak görmeli. Kendisi benim Benfica'daki ekibimde çok şey öğretti. Oyunculara sadece bir oyuncu değil, birer insan olarak da yaklaşmak gerekiyor."



"DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEYLERDEN BİRİ"



"15 yıldır Süper Lig'i hiçbir yabancı teknik direktörün kazanamaması, değiştirmek istediğim bir durum. Benim için sebeplerden biri."



"AVANTAJIMIZ, KALİTELİ KADRO"



"Takımdaki avantajlardan birisi kalitemiz. Çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Hiçbir takım mükemmel değildir. Amacımız dezavantaj olabilecek şeyleri düzeltmek."



"KUPALAR KALDIRMAK İSTİYORUZ"



"Bir kadın gazeteciden soru aldığım için mutluyum. Brezilya ve Portekiz'den buna alışığım. İsmail Kartal ile görüşme fırsatım olmadı. Sezonu başarılı şekilde tamamladı. Gönül kupa kaldırılmasıydı. Kendisiyle konuşamadım. Kupalar kaldırmak istiyoruz."



JORGE JESUS İMZA TÖRENİ





