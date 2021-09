Jordan, golfün hayatındaki önemini Curry'ye anlattı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye golfün hayatındaki yerini ve önemini açıkladı.



Curry, Ryder Cup 2021 turnuvasında NBC ile beraber çalışarak, Jordan ile röportaj yapma fırsatı buldu. MJ'e golf sevgisi hakkında soru yönelten Steph, her yıl daha fazla NBA oyuncusunun golf oynamaya başladığını ve bu tutkuyu paylaşanlarla bir bağ oluşturduğunu söyledi.



MJ, oldukça rekabetçi bir insan olarak, golfün kendisi için gerçekten önemli olduğunu belirtti:



"Golfle ilgilenmeye başlamamın sebebi, rekabetçi bir açıdan bana göre oynaması en zor oyunun bu olması. Normalde her zaman bir rakibe, bir savunmacıya veya bir hücumcuya karşılık verebiliyorum.



Ama golfte, her vuruşta kusursuzluğu elde etmek adına, aynada sürekli kendime karşı savaşıyor gibi oluyorum. Benim gibi rekabetçi bir insanı yatıştırabilen yegane şey bu oldu. Basketboldan uzaklaştığımda, bu yönümü canlı tutmamı da sağladı."



"G.O.A.T'LA KONUŞABİLMEK BİR ONURDU"



Steph, turnuva sonrasında attığı tweet'le, G.O.A.T. (Tarihin en büyüğü) tercihini bir kez daha dünyaya bildirmiş oldu:



"Her zaman G.O.A.T. ile konuşma şansınız olmuyor. Ryder Cup'ta MJ ile sohbet edebilmek bir onur ve ayrıcalıktı."