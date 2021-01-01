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Jokic ve Giannis, NBA'de haftanın oyuncuları!

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Batı ve Doğu Konferansı için sırasıyla Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Batı ve Doğu Konferansı için sırasıyla Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Hem Jokic hem de Antetokounmpo, sezonda bu ödülü üçer kez kazanmış oldular.

Jokic maç başına 26.8 sayı, 12.3 ribaund, 8.5 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları ile oynarken, Nuggets'ı 3-1'lik seriye taşıdı:

15 Mart: 32 sayı, (11/25 şut isabeti, 2/4 üçlük isabeti), 14 ribaund, 5 asist, 4 top çalma, 1 blok
17 Mart: 12 sayı (6/7 şut isabeti), 10 ribaund, 10 asist
19 Mart: 34 sayı (14/23 şut isabeti, 2/4 üçlük isabeti), 15 ribaund, 9 asist, 2 top çalma, 1 blok
21 Mart: 29 sayı (13/19 şut isabeti, 3/4 üçlük isabeti), 10 ribaund, 10 asist, 1 top çalma, 1 blok

Antetokounmpo ise maç başına 29.7 sayı, 12.7 ribaund ve 10.0 asist ile triple-double ortalama yakaladı ve Bucks, haftayı 3-0 ile kapattı:

15 Mart: 31 sayı (12/19 şut isabeti, 6/6 serbest atış), 15 ribaund, 10 asist, 3 top çalma, 1 blok
17 Mart: 32 sayı (13/22 şut isabeti), 15 ribaund, 5 asist
20 Mart: 26 sayı (9/18 şut isabeti, 2/5 üçlük isabeti), 8 ribaund, 15 asist (kariyer rekorunu egale etti)


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