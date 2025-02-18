Denver Nuggets'ın yıldız ismi Nikola Jokic, ligin All-Star organizasyonunu geliştirmek yerine başka konulara odaklanması gerektiğini belirtti.



2025 NBA All-Star Maçı, San Francisco'da düzenlenmesine rağmen beklenen rekabeti sunamayarak geniş çapta eleştirilere maruz kaldı. Mücadelenin sık sık duraklaması ve düşük tempo, hem oyuncular hem de taraftarlar arasında hayal kırıklığı yarattı.



The Denver Post muhabiri Bennett Durando'ya konuşan Jokic, bu konunun kendisini çok fazla ilgilendirmediğini ve bir çözüm önerisi sunamayacağını dile getirdi:



"Bilmiyorum, bu bana sorulacak bir soru değil. Düşünüyorum ama bence All-Star'ı düzeltmek yerine farklı şeylere odaklanmalıyız. Organizasyon her zaman böyle olacak, bunu kabullenmemiz gerekiyor."



Bu yıl yenilenen All-Star formatı, üç takımdan oluşan mini bir turnuvaya dönüştürülmüştü. Finalde Team Shaq, Team Chuck'ı 41-25 mağlup ederek şampiyon olurken, yalnızca üçlük isabetiyle skor üreten Stephen Curry, MVP ödülüne layık görüldü.



BİRÇOK KİŞİDEN TEPKİ TOPLADI



Ancak yeni format dahi organizasyonun ritmini yakalamasına yetmedi. Özellikle şampiyonluk maçının henüz 12. sayısında durdurulup TNT ekibine veda hediyeleri sunulması gibi sık sık yapılan kesintiler, hem oyuncuların hem de izleyicilerin tepkisini çekti. Sürekli duraklamalar, mücadele ruhunu ortadan kaldırarak karşılaşmanın temposunu düşürdü.



Golden State Warriors'ın tecrübeli ismi Draymond Green, bu değişiklikleri sert bir dille eleştirerek "Format saçma, sıfır puan veriyorum, berbat" yorumunda bulundu. Ünlü komedyen Kevin Hart da taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını destekleyen açıklamalar yaptı.



Öte yandan, üç saat süren yayında maç süresinin sadece 42 dakika olması, NBA'in organizasyonda spordan çok eğlenceye ağırlık verdiğini gözler önüne serdi. Smaç yarışması gibi etkinliklerde de katılımın sınırlı kalması, All-Star organizasyonunun beklentilerin altında kalmasına neden oldu.



