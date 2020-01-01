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Jokic, "clutch" olmasının sırrını paylaştı!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, maç sonundaki kritik durumlardaki başarısının sırrını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, maç sonundaki kritik durumlardaki başarısının sırrını paylaştı.

Nuggets yıldızı için aslında her şey oldukça basit. Ona göre en önemli şey, o anı düşünmemesiyle ilgili:

"Çünkü baskı yok. 3, 2, 1 ve atman gerekiyor. Pas mı versem, perdeleme mi yapsam falan diye üstünde çok düşünemem. Düşünmüyorum ve sadece şutu atıyorum. Daha kolay."

Jokic'in kritik anlardaki yeteneği, Cumartesi günü kendini tekrar göstermişti ve Nuggets, Utah Jazz karşısında etkileyici bir 134-132 çift uzatmalı galibiyet almıştı. Jokic, maçı son saniyede bulduğu basketle ikinci uzatma periyoduna zorladığı maçta 30 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 3 top çalma ile tamamlamıştı.


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