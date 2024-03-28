Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in normal sezon bitmeden parkelere dönebileceği belirtildi.



Sixers koçu Nick Nurse, Embiid'in yakında kadroya dönmesi ihtimaline iyimser baktığını söyledi:



"Play-in ve playofflardan önce dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum."



Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'nın 30 Ocak'ta bacağının üzerine düşmesinden bu yana forma giyemeyen Embiid, 6 Şubat'ta sol dizinin yan menisküsünden ameliyat olmuştu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Embiid'in sahalara dönüşü hakkında "Bana dönüp dönmeyeceğinden ziyade, ne zaman döneceği hakkında konuşulmuştu" ifadelerini kullandı.



Embiid'in yokluğunda 10-16'lık bir seride kalan Philly, bu süreçte Doğu Konferansı'nda sekizinci sıraya kadar gerilemiş durumda.



30 yaşındaki Embiid, sakatlanmadan önce MVP yarışının zirvesinde yer alıyordu ve 34 maçta 35,3 sayı, 11,3 ribaund, 5,7 asist ve 1,8 blok ortalamalarına sahipti.



