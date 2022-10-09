Jimmy Durmaz: 'Takım gibi oynuyoruz artık'

Karagümrük'te Jimmy Durmaz, Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Durmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok şeyler söylemeyeyim. Taraftarlar için inanılmaz bir maç, 9 gol oldu. Takım için iyi değil, 5 gol yedik bugün. Birinci gol ofsayt mı, penaltı biraz, bilmiyorum." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "4 gol attık burada. Güzel bir takım var şimdi. Takım gibi oynuyoruz artık. En son ne zaman 4 gol attık hatırlamıyorum. Fenerbahçe büyük kulüp ama maalesef evimize puansız dönüyoruz." ifadelerini kullandı.





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