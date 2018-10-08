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Jimmy Butler: "Minnesota'daki problem çözülmez!"

Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves'ta yaşadıklarını anlattı.

Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves'ta antrenmanı birbirine kattığı haberlerinin çıkmasının ardından ESPN'e açıklamalarda bulundu.

İşte Jimmy Butler'ın ESPN'den Rachel Nichols'a yaptığı açıklamalar:

"Antrenman haberinde yazanların birçoğu doğru. Duygularım bir anda patladı. Yaptığım şey doğru değildi. Fakat, ben mücadele ederken kendimi kontrol edemem. Sahadayken böyle biriyim."

"KARL-ANTHONY TOWNS ÜZERİME GELDİ"

"Karl-Anthony Towns ve Andrew Wiggins'e söylediklerimi hatırlamıyorum. Gözüm kararmıştı. Gerçekleri söylüyorum. İkisinin de üzerine gitmedim ama biri benim üzerime geldi; Karl-Anthony Towns. Üstüme geldi, "Herkes böyle çalışabilir." dedi. Ben de ona, "Bana karşı böyle yap o zaman!" dedim. Antrenmanda savunma yaparken ne zaman üzerimde kalsa geçiyor.

Towns'a sert davranıyorum, evet! Bu takımdaki en yetenekli oyuncu ben değilim, Towns. Potansiyeli en yüksek oyuncu da ben değilim, Wiggins. En uzun kollar, en büyük eller Wiggins'te, en yükseğe zıplayıp, en hoşlı koşan da o. Fakat, en sert oynayan benim. Çünkü, sonuna kadar mücadele ediyorum. Her antrenmanda her şeyimi sahaya koyuyorum. Her maçta da bunu yapıyorum."

"MINNESOTA'DAKİ SORUN ÇÖZÜLMEZ"

"Thibodeau'nun odasına kendini kitleyip keyiflendiğini, güldüğünü biliyorum. Thibodeau'yu çok iyi tanıyorum. Kendi kendine, "Şu an Butler'ı bu takıma geri getirdim." diyordur. Fakat, bence takımdaki sorun çözülmüş değil. Dürüstçe söylüyorum, çözülebilir bir sorun ama çözülmeyecek. Takımdaki diğerleri de bu konuda dürüst olmayacaklar.

Şimdi takımdaki oyunculara gidip, "Hanginiz Jimmy'e ne dedi?" diyor sorsanız, cevap alamazsınız. Dürüstlük istiyorum, bütün mevzu gerçeklerin konuşulması. Ben kendime karşı da, onlara karşı da dürüstüm. Bu takımdaki değerimin bilinmesini istiyorum.

Herkes, her şeyin farkında. Bu takımın sorunu ne savunma, ne hücum. Oyuna karşı tutkuları yok. Benim her maçta, her toptaki kalpten oyunum onlarda yok. Bütün sorun bu."

"JIMMY SANA İHTİYACIMIZ VAR DESELER..."

"Bütün sorun, bana, "Jimmy sana ihtiyacımız var. Seni burada istiyoruz. Sensiz buna devam edemeyiz." denilmesi. Başından beri takımla aramızdaki sorunlar buradan çıkıyor. Ben bu hayata, söylemekle yapmanın bambaşka şeyler olduğunu defalarca kez gördüm. Eylemler, sözlerden daha önemli. İstediğiniz şeyi söyleyin. Ben başından beri, Minnesota'da gerçekleri söylüyorum."




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