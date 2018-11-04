Jimmy Butler: "Arka arkaya oynadığım zaman..."

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Jimmy Butler, arka arkaya gelen maçlarda oynama kararı aldığını söyledi.Eylül ayında takas talebiyle Minnesota Timberwolves yönetimine giden Butler, "Bilmelerini istiyorum. Vücudumun nasıl olduğuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Eğer ben bir şekilde belirtirsem, o zaman dikkat alıyorlar. Nasıl olacağını göreceğiz. Yarın için planımızın ne olduğunu, planlarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.Arka arkaya maç oynadığı zaman sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Butler, "Arka arkaya maçlar oynayınca vücudum buna tepki veriyor ve ardından tedavi oluyorum." diyerek sözlerini noktaladı.Jimmy Butler, geçtiğimiz hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçırmıştı.