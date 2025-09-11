Jhon Duran, tedavi için Barselona'da!

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması olan Benfica maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Jhon Duran, tedavi sürecini hızlandırmak için İspanya'nın Barselona şehrine gitti.

calendar 11 Eylül 2025 22:34 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 22:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması olan Benfica maçının son dakikalarında Jhon Duran, sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı.
Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak, Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
 
Kolombiyalı golcünün, en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun edindiği bilgilere göre; Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barselona'ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya'daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak.


  








TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
