Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Oklahoma City Thunder yýldýzý Chris Paul'a þampiyonluk yüzüðünü 40 milyon dolara satabileceðini söyledi.



Jefferson, 2015-16 sezonu Cleveland Cavaliers takýmýyla ilk NBA þampiyonluðunu, 15 sezondan sonra kazanmýþtý.



Jefferson, ESPN'in The Jump adlý programýnda, þampiyonluk yüzüðünün, 2021'de 44.2 milyon dolarlýk bir oyuncu opsiyonu olacak Paul için aðýr bir fiyata geleceðine dair þaka yaptý:



"Dürüst olmak gerekirse, kariyerinizin sonunda 40 milyondan feragat etmezsiniz. Konuþmasý bile aptalca. Bill Gates 40 milyon dolardan feragat etmez, Warren Buffet bile 40 milyon dolardan feragat etmez. Kariyerinde daha sonra, Jason Kidd gibi bir þeyler yapabileceðini düþünüyorum. Jason Kidd dominant bir oyuncuydu ve daha sonra topu kontrol eden adamlardan biri olarak Dallas'a gitmiþti. Her gece olduðu gibi triple-double yapmýyordu, ama yine de büyük bir guard idi. Bu yüzden sözleþmesi bittiðinde Chris Paul'un, bir þampiyonluk takýmýnýn point guardý olarak, maaþýnýn muhtemelen oyunuyla biraz daha iyi eþleþtiði seviyede bir ya da iki yýl daha gidebileceðini düþünüyorum. Ýsterse 40 milyon dolarý bana verebilir ve ben de ona þampiyonluk yüzüðümü verebilirim."



Konu, sunucu Rachel Nichols ve analist Chiney Ogwumike'nin CP3'nin 35. doðum gününün onuruna kendisi hakkýnda konuþmalarýyla baþlamýþtý ve Nichols'ýn, Paul'un 2021-22 sezonundaki oyuncu opsiyonunu kabul edip etmeyeceðini veya reddedip serbest oyuncu piyasasýna girip girmeyeceðini konuþmasýyla bu noktaya gelmiþti.



Jefferson, kariyerinde tek bir sezonda hiçbir zaman 44 milyon dolar kazanmamýþtý, ancak eski Arizona yýldýzý, NBA'de baþarýlý bir kariyer geçirmiþ ve toplamda 116 milyon dolar kazanmýþtý.



