Jazz, bu yaz yapacağı hamleler konusunda "kararsız"

Utah Jazz'in, bu yaz yapmayı planladığı hamleler konusunda henüz nihai bir karara varmadığı iddia edildi.



The Action Network'ten Matt Moore'a göre Jazz ekibi, çekirdeğini bir sezon daha koruyup korumayacağı veya önemli oyuncuları takas edip etmeyeceği konusunda kararsız:



"Birden fazla lig kaynağı bu hafta Jazz'ın takas tartışmalarına açık olduğunu belirtti. Genel yargı, Derrick Favors'ın sadece müsait olmakla kalmayıp, Utah'ın kalan 20 milyon dolarlık maaşını (2022-23 sezonu için 10 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu dahil) temizlemek için kendisini elden çıkarmaya istekli olduğu yönünde.



Ancak kaynaklar, Bojan Bogdanovic ve Joe Ingles'ın da, Jazz'ın bu pozisyonlarda daha iyi oyuncular bulabilirlerse takasa müsait oldukları konusunun konuşulduğunu ve bunun, özellikle de Mike Conley'nin bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu oluşuyla birlikte takım için büyük bir sarsıntı yaratacağını öne sürdüler.



Ancak bu hafta iki yönetici, Jazz'in bu sezon sahip olduğu çekirdekle 'şansını tekrar denemeyi' planladığını söyleyerek, buna karşı çıktılar."



Jazz normal sezonu tüm NBA'deki en iyi dereceyle tamamlamış, ancak playoffların ikinci turunda LA Clippers'a elenmişti.



