Jaylen Brown, sezonu kapattı!

Boston Celtics, yıldız oyuncu Jaylen Brown'ın sol el bileğinde bağ yırtılması görüldüğünü ve sezonu kapattığını duyurdu.



Celtics, Brown'ın bu hafta içinde ameliyat olacağını da ifadesine ekledi.



Bu duyuru, Brown'ın Celtics'in son üç maçını sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle kaçırmak zorunda kalmasının ardından, şaşırtan bir gelişme olarak görüldü.



Sezonu erken sona ermeden önce Brown, maç başına kariyerinin en yükseği olan 24.7'lik sayı ortalamasına sahipti ve kariyerinde ilk kez All-Star seçilmişti.



