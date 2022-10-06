Jamie Carragher: 'Dünya Kupası'nı Messi kazansın'

İngiliz efsane futbolcu Jamie Carragher, dikkat çeken itiraflarda bulundu.



Jamie Carragher yaptığı açıklamada, "Üçümüzün gördüğü en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçmişte oynayan birçok oyuncu var Pele, Johan Cruyff, Maradona gibi ama Lionel Messi'nin dünya futbol tarihinin en büyük oyuncusu olduğunu düşünüyorum." dedi.



Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasını istediğini söyleyen İngiliz efsane, "Belki herkes benimle aynı fikirde değil. Çünkü insanlar bir oyuncunun Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğini düşünüyor. Ben de Messi'nin en iyi olduğunu pekiştirmesi için Dünya Kupası'nı kazanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ