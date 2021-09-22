James Rodriguez, Katar'a gitti!

Everton'ın Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez, Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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James Rodriguez, Katar'a gitti!
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22 Eylül 2021 18:34
Başakşehir ile de görüşen ancak anlaşamayan James Rodriguez, kariyerine Katar'da devam edecek.

Katar kulübü Al Rayyan, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 30 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Real Madrid tarafından 2014 yazında 75 milyon euro bonservisle transfer edildikten sonra 2020 yazında bonservissiz olarak Everton'a transfer olmuştu.

James, geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 23 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.




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