James Rodriguez, Katar'a gitti!

ile de görüşen ancak anlaşamayan, kariyerine Katar'da devam edecek.Katar kulübü, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 30 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Real Madrid tarafından 2014 yazında 75 milyon euro bonservisle transfer edildikten sonra 2020 yazında bonservissiz olarak Everton'a transfer olmuştu.James, geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 23 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.