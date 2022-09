Jackson Muleka: 'Nerede olduğumuzun farkındayız'

Jackson Muleka, Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Muleka yaptığı açıklamada, "Biz nerede olduğumuzun, Beşiktaş'ta olduğumuzun bilincindeyiz. Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Çok çalışmalı, fedakarlıklar yapmalıyız. Tek hedefimiz var, şampiyonluk. Her maçın her dakikasında fedakarlık yapmalıyız. Bu akşam da böyle oldu. Zor bir maçtı başından sonuna. Takım halinde elimizden gelen her şeyi yaptık. Gerekli eforu ortaya koyup 3 puanı aldık." dedi.



Golcü oyuncu son olarak, "Başakşehir maçı zor olacak. Onlar da ligin iyilerinden biri. Önce dinleneceğiz. Başakşehir maçını içeride oynayacağız. Taraftarın çok büyük desteği olacaktır. Başakşehir maçı zor ama her maç zor bu ligde. Başakşehir maçında da yüzde 100'ümüzü vereceğiz ve kazanmaya çalışacağız." diyerek sözlerini kullandı.





