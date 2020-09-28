J.R. Smith, Final eþleþmesini Þubat ayýndan bilmiþ!

Los Angeles Lakers guardý J.R. Smith'in, Þubat ayýnda Lakers - Miami Heat NBA Finalleri eþleþmesini doðru tahmin ettiði görüldü.Smith'in Þubat ayýnda Instagram hikayeleri kýsmýnda düzenlediði bir soru cevap oturumunda, Lakers ve Heat'in Finaller'de karþý karþýya geleceðini tahmin ettiði, Twitter'da tekrar paylaþýldý:35 yaþýndaki oyuncu o sýrada hala serbest bir oyuncuydu ve Lakers ile anlaþmasýna birkaç ayý kalmýþtý.Heat, geçtiðimiz gün Doðu Konferansý finallerinin 6. maçýnda Boston Celtics'i 125-113 yenerek, Finaller için 2014'ten bu yana ilk biletini almýþtý. Lakers için ise, on yýl içindeki ilk NBA Finalleri olacak.