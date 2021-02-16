İzmit Belediyespor, Avrupa'ya veda etti

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Nadezhda'ya mağlup oldu ve gruplara veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmit Belediyespor, Avrupa'ya veda etti
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16 Şubat 2021 18:59
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'nın Nadezhda takımına 80-40 mağlup oldu.

Orenburzhje Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 11-6 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 34-16 üstün girdi.

Nadezhda, skor üretmekte zorluk çeken İzmit Belediyespor karşısında üçüncü periyodunu 57-28 önde tamamladığı karşılaşmayı 40 sayı farkla 80-40 kazandı.

Beşinci maçından da yenilgiyle ayrılan İzmit Belediyespor'un gruptan çıkma şansı kalmadı. Altıncı maçına çıkan Nadezhda ise 3. galibiyetini aldı.



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