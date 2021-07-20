İzlanda basını: 'O futbolcu Gylfi Sigurdsson'

Manchester polisinin, çocuklara karşı cinsel suçlar işlediği şüphesiyle göz altına aldığı Evertonlı futbolcunun Gylfi Sigurdsson olduğu iddia edildi.



İzlanda'dan Morgunbladid'in haberine göre; İngiliz gazeteleri Daily Mail ve The Sun oyuncunun ismini vermeden konuyu haberleştirse de bu oyuncu Gylfi Sigurdsson. İzlanda tarihinin en başarılı futbolcularından biri olan Gylfi Sigurdsson'un evinde arama yapıldı ve elektronik cihazlarına soruşturma nedeniyle el konuldu.



CİNSEL SUÇ İŞLENDİĞİ İDDİASI



İngiliz basınına yansıyan haberlerde 16 Temmuz Cuma günü Manchester'da bir Premier Lig futbolcusunun reşit olmayan kişilere yönelik cinsel suç işlediği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.



Haberlerde soruşturmanın devam ettiği, Premier Lig futbolcusunun ise yeniden sorgulanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.



Everton'un kadro dışı bıraktığı futbolcu ile 16 Temmuz'da göz altına alınan Premier Lig futbolcusunun aynı kişi olup olmadığı ise henüz resmiyet kazanmadı, konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.



