Iverson'dan Kobe Bryant mesajı...

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın uzun süreli arkadaşı ve rakibi Allen Iverson, Kobe için açıklama yaptı.



Iverson, Bryant'a karşı pek çok maçta oynamıştı, ancak 2001 NBA Finalleri'ndeki düelloları en ön plana çıkanıydı. Çünkü Iverson, önceki yıl NBA şampiyonluğunu kazanan Lakers'a karşı Philadelphia 76ers takımına liderlik ediyordu.



Iverson, uzun zamandır arkadaşı olan Kobe hakkında yürekten bazı açılamalar paylaştı:



"Kelimeler bugün nasıl hissettiğimi ifade edemez. Kafamda dönen iki şey var - harap olmak ve kalp kırıklığı. Bu haberi dün duyduğumdan beri ne yapmaya çalışsam da, bu duyguyu atlatamıyorum."



"İnsanlar ligde birbirimizle kimlerle kapıştığımızı her zaman hatırlayacaklar, ama benim için bundan çok daha derine gidiyor. NBA tarihindeki tartışmasız türünün en derin draft sınıfında bulunduğumuz hikayesi, uzun yıllar boyunca tartışılabilir. Bununla birlikte, onun cömertliği ve oyuna saygısı, dans pistine her yarışmak için girdiğimizde ilk elden şahit olduğum bir şeydi."



"HER ZAMAN ÇALIŞIYORDU"



Iverson daha sonra, Bryant ile ilgili bir anısını paylaştı:



"Onun hakkında hiç unutmadığım bir anı var. Bizim çaylak sezonumuzdu ve Lakers'a karşı oynayacağımız maç için L.A.'e ilk gidişimdi. Otelime gelmiş, beni almış ve bir restorana götürmüştü. Gitmeden önce dönerken bana, 'Bu gece ne yapacaksın?' diye sormuştu. 'Kulübe gidiyorum, sen ne yapacaksın?' dedim, 'Ben spor salonuna gidiyorum.' diye cevap vermişti. O hep böyle biriydi, basketbolun ve hayat oyununun gerçek bir öğrencisiydi. Yarın yokmuşcasına hazırlanıyordu. Hepimizin 'Mamba' zihniyetinden ve kardeşimin hayatını yaşama biçiminden öğrenebileceğimiz bir şey var. Her zaman bir rakip, bir arkadaş, bir erkek kardeş olarak ona saygım olacaktır."



Iverson, sadece Kobe'yi değil, helikopterdeki dokuz yolcudan biri olan 13 yaşındaki kızı Gianna'yı da kaybeden Bryant ailesi için başsağlığı dileklerini sundu:



"Dualarım eşi Vanessa, çocukları ve dünkü trajedinin kurbanlarının aileleriyle birlikte. Bir baba olarak, nasıl hissettiklerini düşünemiyorum. İyi değiliz. Ancak bunu birlikte geride bırakma gücünü bulacağız, çünkü Kobe bunu yapmamızı isterdi."