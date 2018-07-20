İtalyanlar'dan bomba iddia! Madrid'de ayrılık depremi...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, flaş bir transferi gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Mavi beyazlılar Karim Benzema için girişimlere başlıyor.
İtalyan medyasında çıkan haberele göre mavi-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu transfer için bizzat devreye girdi ve Benzema'yı telefonla arayarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde süperstarı Ronaldo'yu Juventus'a kaptıran Real Madrid'in, Benzema'nın Napoli ile transferi konusunda kararının ne olacağı merak konusu.
Real Madrid ile sayısız kupalar kaldıran Karim Benzema, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 karşılaşmada 12 gol 11 asist yaparak eleştiri oklarının hedefi olmuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İtalyan medyasında çıkan haberele göre mavi-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu transfer için bizzat devreye girdi ve Benzema'yı telefonla arayarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde süperstarı Ronaldo'yu Juventus'a kaptıran Real Madrid'in, Benzema'nın Napoli ile transferi konusunda kararının ne olacağı merak konusu.
Real Madrid ile sayısız kupalar kaldıran Karim Benzema, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 karşılaşmada 12 gol 11 asist yaparak eleştiri oklarının hedefi olmuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın