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İtalya'da büyük sürpriz: Roma yıkıldı!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma, evinde Spal' 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
İtalya'da büyük sürpriz: Roma yıkıldı!
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20 Ekim 2018 18:04
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma, evinde Spal'ı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sürpriz yaşandı ve Spal sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Spal'a galibiyeti getiren goller 38. dakikada penaltıdan Petagna ile 56. dakikada Bonfanzi'den geldi. Öte yandan Spal kalecisi Milinkovic-Savic, 75. dakikada elindeki topu dışarı atarak oyunu geciktirdiği için kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Roma ligdeki 3. mağlubiyetini aldı ve 14 puanda kaldı. Üst üste 4 mağlubiyet alan Spal ise seriyi kırdı ve puanını 12 yaptı.

Serie A'nın 10. haftasında Roma deplasmanda Napoli ile karşılaşacakken, Spal ise evinde Frosinone'yi konuk edecek.



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