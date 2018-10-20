'nın 9. haftasında, evinde'ı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sürpriz yaşandı ve Spal sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Spal'a galibiyeti getiren goller 38. dakikada penaltıdan Petagna ile 56. dakikada Bonfanzi'den geldi. Öte yandan Spal kalecisi Milinkovic-Savic, 75. dakikada elindeki topu dışarı atarak oyunu geciktirdiği için kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından Roma ligdeki 3. mağlubiyetini aldı ve 14 puanda kaldı. Üst üste 4 mağlubiyet alan Spal ise seriyi kırdı ve puanını 12 yaptı.Serie A'nın 10. haftasında Roma deplasmanda Napoli ile karşılaşacakken, Spal ise evinde Frosinone'yi konuk edecek.