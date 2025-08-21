İşte tüm zamanların en enerjik ve güçlü 10 futbolcusu

Tüm zamanların en enerjik ve en güçlü 10 futbolcusu belli oldu.1. Adebayo Akinfenwa İngiltere'nin alt liglerinden çıkmış "The Beast" lakaplı Akinfenwa, güçlü fiziğiyle tanınır. Yaklaşık 1,85 m boyunda ve kariyerinde 206 gol atmış, rakiplerini fiziksel olarak zorlayan bir santrfordu.2. George Elokobi Kamerunlu savunmacı Elokobi, 1,90 m'lik boyu ve 90 kg'lık güçlü yapısıyla rakip forvetler için her zaman zor bir muhatap olmuştur.3. Hulk (Givanildo Vieira de Sousa) Brezilyalı forvet Hulk, fiziksel gücü ve etkileyici şut tekniğiyle bilinir. Kaslı yapısı sayesinde hem uzaktan şutlarda hem de birebirlerde üstün performans sergiler.4. Virgil van Dijk Modern futbolun en güçlü stoperlerinden biri olan Van Dijk, uzun boyu, kaslı yapısı ve hava hakimiyetiyle savunmada lider konumundadır.5. Romelu Lukaku Belçikalı forvet Lukaku'nun güçlü fiziği, hava toplarında ve ikili mücadelelerdeki etkinliğinin anahtarıdır. 1,91 m'lik boyu ve güçlü duruşuyla savunmaları zorlar.6. Zlatan Ibrahimović İsveçli efsane Zlatan, etkileyici fiziğiyle tanınan, uzun boyu ve kaslı yapısı sayesinde rakip savunmaları alt eden bir forvettir.7. Yaya Touré Fildişi Sahilli orta saha ikonu Yaya Touré, "Colossus" lakabına sahipti. Hem fiziksel gücü hem de çevikliğiyle orta sahada etkili bir hegemonyaya sahipti.8. Antonio Rüdiger Alman savunmacı Rüdiger, modern savunmanın fiziksel temsilcilerinden biri. Güçlü ve agresif stiliyle defans hatlarında sağlam bir kalkan oluşturur.9. Adama Traore İspanyol kanat oyuncusu Traoré, güçlü fiziğini hızlı koşularıyla birleştirerek rakip defans üzerinde baskı kurar. Hızı ve kas yoğunluğu onu fiziksel açıdan özgün kılar.10. Eusebio Portekizli efsane Eusebio, güçlü fiziği ve atletik yapısıyla geçmişten gelen en dominant forvetlerden biridir. Fiziksel güç, golcülük yeteneğiyle birleşince unutulmaz bir oyuncu portresi doğar.