İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
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16 Mart 2023 17:02
Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan; Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö yer almadı. Galatasaray'da kart cezalısı olan Victor Nelsson da kafilede yer almayan diğer isim oldu.

Galatasaray'da bu isimlerin yanı sıra Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir de maç kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu:



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