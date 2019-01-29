İşte Fenerbahçe'nin Nicolas Castillo teklifi

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

'nin forvet transferinde yoğunlaştığı isimlerden biri olan'nın golcüsüiçin yaptığı teklif ortaya çıktı.Sarı-lacivertliler,oyuncu için Portekiz ekibinebir teklifte bulunurken, bu dönemde oyuncunun da maaşını ödemeyi taahhüt etti. Öte yandan 1,5 yıl sonunda, 2020 yazında daanlaşmaya koymayı önerdi.Benfica yetkilileri, teknik heyetle görüşme yaptıktan sonra son kararını vereceğini belirtirken, Fenerbahçe yönetimi ise son kararı beklemeye başladı.Öte yandan Şilili oyuncu, Fenerbahçe ile yapılan transfer görüşmeleri nedeniyle Benfica tarafından Boavista maçının kadrosuna dahil edilmedi.Yaz aylarında 7,8 milyon euroya UNAM Pumas'tan transfer edildiği Benfica'da sakatlık yaşayan ve sonrasınra rotasyonda değerlendirilen Castillo, 11 maçta 270 dakika süre adı, gol atamazken Fenerbahçe ile oynadıkları maçta 1 asist yaptı. Şili'de Universidad Catolica ile UNAM Pumas, Belçika'da Club Brugge, İtalya'da Frosinone ve Almanya'da Mainz formaları da giyen 1993 doğumlu oyuncu, kariyerinde 162 maçta 78 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.