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İşte Fenerbahçe'nin Nicolas Castillo teklifi

Fenerbahçe'nin, Benfica'nın Şilili golcüsü Nicolas Castillo'yu 1,5 yıllığına kiralamak için 4 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi. Öte yandan satın alma opsiyonu olarak ise 10 milyon euro önerildiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com
İşte Fenerbahçe'nin Nicolas Castillo teklifi
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29 Ocak 2019 16:40
Fenerbahçe'nin forvet transferinde yoğunlaştığı isimlerden biri olan Benfica'nın golcüsü Nicolas Castillo için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, 1,5 yıllığına kiralamak istedikleri oyuncu için Portekiz ekibine 4 milyon euroluk bir teklifte bulunurken, bu dönemde oyuncunun da maaşını ödemeyi taahhüt etti. Öte yandan 1,5 yıl sonunda, 2020 yazında da 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunu anlaşmaya koymayı önerdi.

Benfica yetkilileri, teknik heyetle görüşme yaptıktan sonra son kararını vereceğini belirtirken, Fenerbahçe yönetimi ise son kararı beklemeye başladı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

Öte yandan Şilili oyuncu, Fenerbahçe ile yapılan transfer görüşmeleri nedeniyle Benfica tarafından Boavista maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Yaz aylarında 7,8 milyon euroya UNAM Pumas'tan transfer edildiği Benfica'da sakatlık yaşayan ve sonrasınra rotasyonda değerlendirilen Castillo, 11 maçta 270 dakika süre adı, gol atamazken Fenerbahçe ile oynadıkları maçta 1 asist yaptı. Şili'de Universidad Catolica ile UNAM Pumas, Belçika'da Club Brugge, İtalya'da Frosinone ve Almanya'da Mainz formaları da giyen 1993 doğumlu oyuncu, kariyerinde 162 maçta 78 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.



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