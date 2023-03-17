İşte Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi

TEK ADAY OLARAK GİRECEK

Trabzonspor başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edildi.Bordo-mavili kulübün 25-26 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkan adayı Doğan'ın listesinde yer Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Coşkun Öztürk, Faruk Hacihaliloğlu, Ahmet Beşir ve Ali Haydar Gedikli, Divan Başkanlık Kurulu'na geldi.Doğan'ın listesini, Ali Sürmen'e sunan Zeyyat Kafkas, kongre sürecinde Divan Başkanı ve kurulların sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığını 846 kongre delegesinin imzasıyla Divan Başkanlık Kuruluna sunduklarını belirten Kafkas, "Hepimiz Trabzonspor için iyi işler yapmanın mücadelesi içindeyiz. Tüm camianın birlik ve beraberlik içerisinde tekrar kol kola girerek, Trabzonspor'u daha iyi yerlere getireceğine inancımız tamdır." dedi.Sürmen ise Trabzonspor'un sıkıntılı süreçlerden güçlenerek çıkmasını bildiğinin altını çizerek, "İnşallah bu kongre, bu adaylıklar camiamız için hayırlı olur. Bu sıkıntılı süreçte taşın altına ellerini koydukları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Sürmen, Trabzonspor'da kongre tüzüğü yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan Trabzonspor'da başkanlık seçimi için yönetim kurulu listesini sadece Ertuğrul Doğan teslim etti. Doğan, başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.