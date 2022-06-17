İşte Ersin Destanoğlu'nun peşindeki takımlar!

7 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok ekibi peşine takmış durumda.Fransız basınında yer alan haberde; genç kaleci ile Nice, Nantes, Lyon ve RB Salzburg'un ilgilendiği belirtildi.Nice'in geçen sezondan beri Ersin ile ilgilendiği vurgulanırken, Fransız temsilcisinin geçen yıl Ersin ile anlaşma sağladığı aktarıldı.Nice'in bu sezon ise birçok takımla rekabet etmek durumunda kaldığı kaydedilirken, RB Salzburg'tan 21 yaşındaki kaleci için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif gittiği ifade edildi.Beşiktaş'ın bonservis beklentisi de yer verilirken, siyah-beyazlıların altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu için 7 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif beklediği aktarıldı.