İşte 16 maddelik halı saha kuralları!

Halı Saha Futbol Federasyonu, 4 Ağustos'ta açılacak tesislerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İşte 16 maddelik halı saha kuralları!
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03 Ağustos 2020 19:06
Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı esaslara göre tesislerde herhangi bir riskin yaşanmaması adına uygulanacak 16 maddeyi açıkladı.

Buna göre halı sahaların temizliği düzenli yapılacak. HFF, tesislere ulaşımda toplu taşıma yerine bisiklet veya özel araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca soyunma odaları ve duşlar da kullanıma açık olmayacak. Hastalıkla ilgili belirti gösterecek kişilerin hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası da hazır bulundurulacak. Tesislerde ekipmanlar da kişiye özel olacak.

Öte yandan, Halı Saha Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 5 aydır kapalı olan tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.



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