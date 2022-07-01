İstanbulspor'dan Flavio'ya kanca

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Flavio'ya yeni talip çıktı.



İstikrarlı performansıyla fark yaratan Brezilya orta sahaya, İstanbulspor kiralık olarak talip oldu.



Bordo-Mavili yönetim, oyuncuların maaşlarının tamamının karşılanmasını istiyor.



Her iki oyuncu da yeni sezonda Trabzonspor 'da kadroda düşünülmüyor.





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