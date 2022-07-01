İstanbulspor'dan Flavio'ya kanca

Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Erce Kardeşler'in ardından Trabzonspor'dan Flavio'yu istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor'dan Flavio'ya kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2022 15:28
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Flavio'ya yeni talip çıktı.

İstikrarlı performansıyla fark yaratan Brezilya orta sahaya, İstanbulspor kiralık olarak talip oldu.

Bordo-Mavili yönetim, oyuncuların maaşlarının tamamının karşılanmasını istiyor.

Her iki oyuncu da yeni sezonda Trabzonspor 'da kadroda düşünülmüyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ