İstanbulspor 88'de galibiyete uzandı

TFF 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşılaştı.

Haber; Sporx.com
İstanbulspor 88'de galibiyete uzandı
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02 Ekim 2020 20:55
TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Bandırmaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada İstanbulspor'un golleri, 16. dakikada Kristal Abazaj ve 88. dakikada Onur Ergun'dan geldi. Bandırmaspor'un golü ise, 20. dakikada Mickael Pote'den geldi.

İstanbulspor, bu sonuçla beraber puanını 9 yaptı. Bandırmaspor ise 4 puanda kaldı.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Samsunspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor aynı haftada, sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak.

 


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