İstanbulspor 88'de galibiyete uzandı

Onur Ergun

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Bandırmaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmada İstanbulspor'un golleri, 16. dakikada Kristal Abazaj ve 88. dakikada'dan geldi. Bandırmaspor'un golü ise, 20. dakikada Mickael Pote'den geldi.İstanbulspor, bu sonuçla beraber puanını 9 yaptı. Bandırmaspor ise 4 puanda kaldı.İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Samsunspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor aynı haftada, sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak.